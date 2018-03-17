Угрожая пистолетом продавщице, мужчина требовал отдать ему алкоголь и вызвать такси

Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, которое было возбужденного в отношении 39‐летнего местного жителя по статье №213 ч.1 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщается на сайте пресс‐службы МВД по Краснодарскому краю.

Как стало известно следствию,

39-летний

местный житель пришел в один из продуктовых магазинов города Курганинск , и достав пневматический пистолет, мужчина начал угрожать находившимся в том момент в магазине, гражданам. Дебошир требовал дать ему алкоголь, а позже заявил о том, чтоб ему вызвали такси и отвезли его домой.

Продавец успел нажать на тревожную кнопку и на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов . Мужчина был задержан и отвезен в отделение полиции.

Позже задержанный пояснил, что оружие он достал, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.