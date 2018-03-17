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Угрожая пистолетом продавщице, мужчина требовал отдать ему алкоголь и вызвать такси
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Угрожая пистолетом продавщице, мужчина требовал отдать ему алкоголь и вызвать такси 

360tv.ru 10 часов назад
Фото: 360tv.ru
Следственным отделом ОМВД России по Курганинскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, которое было возбужденного в отношении 39‐летнего местного жителя по статье №213 ч.1 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщается на сайте пресс‐службы МВД по Краснодарскому краю.
Как стало известно следствию,
39-летний
местный житель пришел в один из продуктовых магазинов города Курганинск, и достав пневматический пистолет, мужчина начал угрожать находившимся в том момент в магазине, гражданам. Дебошир требовал дать ему алкоголь, а позже заявил о том, чтоб ему вызвали такси и отвезли его домой.
Продавец успел нажать на тревожную кнопку и на место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был задержан и отвезен в отделение полиции.
Позже задержанный пояснил, что оружие он достал, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Мурманской области, чтобы отомстить своему обидчику, угнал его автомобиль, в салоне которого находился ребенок.
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