Продавщица зоомагазина в Ноябрьске, совращавшая подростков, признана психически больной

В Ноябрьске осудили 32-летнюю женщину, признанную виновной в половых сношениях с несовершеннолетними.

— Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года местная жительница с целью удовлетворения своей половой потребности, совершила преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних юношей, — говорится в заявлении Следственного управления СК РФ по ЯНАО

Как ранее сообщалось, сотрудница зоомагазина познакомилась с двумя подростками в социальных сетях. Позже родители одного из юношей увидели непристойную переписку с возрастной любовницей и обратились в полицию.

Осужденная вступала в половую связь с двумя подростками-друзьями одновременно. Встречи были неоднократными и происходили прямо в подъезде на лестничной площадке, уточняет «Ямал-Регион».

Известно также, что осужденная имеет смешанное расстройство личности, это показала судебно-психиатрическая экспертиза.

По части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) женщине-педофилу грозило до лет лишения свободы. Однако суд смягчил приговор поскольку на иждивении осужденной находятся мать и 12-летний ребенок.