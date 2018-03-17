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Продавщица зоомагазина в Ноябрьске, совращавшая подростков, признана психически больной
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Продавщица зоомагазина в Ноябрьске, совращавшая подростков, признана психически больной 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
В Ноябрьске осудили 32-летнюю женщину, признанную виновной в половых сношениях с несовершеннолетними.
— Следствием и судом установлено, что в ноябре 2017 года местная жительница с целью удовлетворения своей половой потребности, совершила преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних юношей, — говорится в заявлении Следственного управления СК РФ по ЯНАО.
Как ранее сообщалось, сотрудница зоомагазина познакомилась с двумя подростками в социальных сетях. Позже родители одного из юношей увидели непристойную переписку с возрастной любовницей и обратились в полицию.
Осужденная вступала в половую связь с двумя подростками-друзьями одновременно. Встречи были неоднократными и происходили прямо в подъезде на лестничной площадке, уточняет «Ямал-Регион».
Известно также, что осужденная имеет смешанное расстройство личности, это показала судебно-психиатрическая экспертиза.
По части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) женщине-педофилу грозило до лет лишения свободы. Однако суд смягчил приговор поскольку на иждивении осужденной находятся мать и 12-летний ребенок.
В итоге ей было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
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