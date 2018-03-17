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Полицейские раскрыли дело о краже из частного дома в Приморье
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Полицейские раскрыли дело о краже из частного дома в Приморье 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
У 55-летнего жителя Партизанска украли телевизор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Потерпевший живет в доме по улице Деповской вместе со своим сыном. Ранним утром, когда хозяева отсутствовали, злоумышленник проник внутрь через окно, перед этим разбив его металлической трубой, и вынес телевизор.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который ранее был судим.
Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.
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