Полицейские раскрыли дело о краже из частного дома в Приморье

Потерпевший живет в доме по улице Деповской вместе со своим сыном. Ранним утром, когда хозяева отсутствовали, злоумышленник проник внутрь через окно, перед этим разбив его металлической трубой, и вынес телевизор.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель, который ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.