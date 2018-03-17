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Девушка перевела иностранцу с сайта знакомств более 1 миллиона рублей
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Девушка перевела иностранцу с сайта знакомств более 1 миллиона рублей 

Уральский меридиан 5 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть полиции поступило сообщение от девушки, она рассказала, что у нее обманным путем украли более 1 миллиона рублей.
Следователь во время разговора с заявительницей выяснила, что в конце 2017 года на сайте знакомств она начала переписываться с иностранцем. Общаясь с девушкой ежедневно, мужчина вошел к ней в доверие. В январе 2018 года собеседник ей сообщил о том, что серьезно болен и ему срочно нужны деньги на лечение. Девушка на его просьбу отозвалась и оформила кредит, после чего перечислила 200 000 рублей на счет доверенного лица мужчины. Таким образом, в течение 2 месяцев, под разными предлогами мошенник выманил у гражданки 1 251 900 рублей. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули и незамедлительно обратилась в полицию.
«В настоящее время полицейские занимаются поиском фигурантов и рекомендуют жителям Тобольска не переводить свои денежные средства незнакомым людям, кем бы они не представлялись, что бы вам не обещали», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Полиция постоянно предупреждает граждан об уловках мошенников, но люди все равно продолжают им доверять. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02.
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