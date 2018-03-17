Начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки 

Начальника межмуниципального отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Следственный комитет России по региону. По версии следствия, к подозреваемому обратилась местная жительница с просьбой предоставить документы, свидетельствующие о якобы имевшейся у неё в собственности квартиры со всеми правоустанавливающими бумагами.
За взятку в 30 тыс. рублей начальник отдела согласился и передал женщине фиктивный договор купли-продажи, документы о его государственной регистрации в управлении Росреестра Кировской области и фиктивную выписку из единого госреестра недвижимости на квартиру.
Он был задержан 15 марта при получении взятки. Заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что бывшего заместителя начальника районного отдела судебных приставов Ижевска осудили за взятки.