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Начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки
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Начальника отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки 

RT на русском 13 часов назад
Фото: Свойкировский.рф
Начальника межмуниципального отдела нескольких районов кировского Росреестра задержали при получении взятки, сообщает progorod43.ru со ссылкой на Следственный комитет России по региону. По версии следствия, к подозреваемому обратилась местная жительница с просьбой предоставить документы, свидетельствующие о якобы имевшейся у неё в собственности квартиры со всеми правоустанавливающими бумагами.
За взятку в 30 тыс. рублей начальник отдела согласился и передал женщине фиктивный договор купли-продажи, документы о его государственной регистрации в управлении Росреестра Кировской области и фиктивную выписку из единого госреестра недвижимости на квартиру.
Он был задержан 15 марта при получении взятки. Заведено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что бывшего заместителя начальника районного отдела судебных приставов Ижевска осудили за взятки.
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