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Жительницу Верещагино подозревают в ограблении 82-летнего пенсионера
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Жительницу Верещагино подозревают в ограблении 82-летнего пенсионера 

АиФ Пермь 5 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В Верещагинском районе полицейские задержали подозреваемую в ограблении 82-летнего мужчины.
В полицию обратилась жительница посёлка Зюкайка. Она рассказала, что её отца ограбили. На место выехала следственно-оперативная группа.
«Установлено, что 14 марта в дом к пенсионеру зашла женщина, стала просить деньги. Потерпевший ей отказал, тогда она открыто похитила у него 2,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермского края.
Вместе с участковым инспектором сотрудник уголовного розыска задержали подозреваемую. 30-летняя женщина уже была ранее судима за кражу.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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