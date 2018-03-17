Жительницу Верещагино подозревают в ограблении 82-летнего пенсионера

В Верещагинском районе полицейские задержали подозреваемую в ограблении 82-летнего мужчины.

В полицию обратилась жительница посёлка Зюкайка. Она рассказала, что её отца ограбили. На место выехала следственно-оперативная группа.

«Установлено, что 14 марта в дом к пенсионеру зашла женщина, стала просить деньги. Потерпевший ей отказал, тогда она открыто похитила у него 2,5 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермского края.

Вместе с участковым инспектором сотрудник уголовного розыска задержали подозреваемую. 30-летняя женщина уже была ранее судима за кражу.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.