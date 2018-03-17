В суд направлено уголовное дело о нападении на таксиста в Адыгее 

В Адыгее завершили расследование уголовного дела против 18-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на 61-летнего водителя такси. Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону. Инцидент произошёл осенью 2017 года. По прибытии к месту назначения пассажир отказался оплачивать проезд. На повторное требование водителя молодой человек ударил его и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет, похитил 10 тыс. рублей.
Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск и задержан. По ходатайству следствия суд его арестовал. Уголовное дело направлено в Майкопской районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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