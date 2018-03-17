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В Кунгуре во время суда наркоторговец оскорбил судью
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В Кунгуре во время суда наркоторговец оскорбил судью 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
35-летний житель Кунгура подозревается в оскорблении федерального судьи.
Как пояснили в СУ СКР по Пермскому краю, мужчину признали виновным в совершении четырёх эпизодов преступления по статье «Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере». Во время оглашения приговора — 13 лет лишения свободы — возмущённый наркоторговец выкрикнул в адрес судьи нецензурные выражения, оскорбляющие честь и достоинство.
За неуважению к суду в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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