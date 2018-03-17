Ещё
В Минводах дипломы о среднем профобразовании продавали за 80 тыс. руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минводах дипломы о среднем профобразовании продавали за 80 тыс. руб. 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дипломы о среднем специальном образовании в Минводах можно было купить за 80 тысяч рублей, сообщили STAV.AIF.RU в Южном следственном управлении на транспорте Следкома России.
По данным следователей в 2016 году замдиректора по учебной работе образовательного учреждения на Кавминводах через ведущего специалиста филиала сообщила абитуриентам, что для поступление в высшее учебное заведение можно приобрести дипломы о среднем профессиональном образовании частного техникума за 80 тыс. руб. Одна из абитуриенток решила воспользоваться предложением и перевела на банковскую карту посредницы 80 тыс. руб.
В отношении 38-летней замдиректора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие.
АиФ Ставрополье: последние новости
В Северной Осетии задержана женщина, укравшая куртку с манекена В Северной Осетии мужчина выстрелил в знакомого, вспомнив старые обиды В Минводах местный житель украл неисправный трактор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии427
Украина пожаловалась в ООН70
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
Сенатор объяснил закрытие Британского совета23
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти59
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение