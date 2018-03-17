В Минводах дипломы о среднем профобразовании продавали за 80 тыс. руб.

России. Дипломы о среднем специальном образовании в Минводах можно было купить за 80 тысяч рублей, сообщили STAV.AIF.RU в Южном следственном управлении на транспорте Следкома

По данным следователей в 2016 году замдиректора по учебной работе образовательного учреждения на Кавминводах через ведущего специалиста филиала сообщила абитуриентам, что для поступление в высшее учебное заведение можно приобрести дипломы о среднем профессиональном образовании частного техникума за 80 тыс. руб. Одна из абитуриенток решила воспользоваться предложением и перевела на банковскую карту посредницы 80 тыс. руб.

В отношении 38-летней замдиректора возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие.