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В Новосибирске молодой человек украл духи
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В Новосибирске молодой человек украл духи 

АиФ-Новосибирск 7 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские полицейские нашли воришку из магазина косметики. 10 марта директор этого магазина, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска, обнаружил недостачу при инвентаризации. А именно, исчез дорогой парфюм: ущерб составил около 6 тысяч рублей.
Оказалось, духи взял 21-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Правда, сам он пользоваться духами не собирался — а хотел их продать сообщает пресс-служда ГУ МВД России по НСО.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Расследование по данному факту продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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