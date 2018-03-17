В Новосибирске молодой человек украл духи

Новосибирские полицейские нашли воришку из магазина косметики. 10 марта директор этого магазина, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска , обнаружил недостачу при инвентаризации. А именно, исчез дорогой парфюм: ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Оказалось, духи взял 21-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Правда, сам он пользоваться духами не собирался — а хотел их продать сообщает пресс-служда ГУ МВД России по НСО.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Расследование по данному факту продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.