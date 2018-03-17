В Башкирии задержали пятерых сторонников Навального

Салавате сорвалась встреча будущих наблюдателей. Все происходило в кинотеатре «Октябрь»: сторонники Алексея Навального беседовали с горожанами, когда в зал зашли люди в погонах и пятерых активистов задержали.

По сообщению источника Ufa1, у них изъяли около 700 листовок, в отношении одного создали административный протокол за распространение агитационных материалов.

— Двое из них ранее имели судимости: 21-летнего Артема привлекали за разбой, 25-летнего Александра — за хранение и распространение наркотиков, причем в настоящее время он является фигурантом аналогичного уголовного дела, а также его обвиняют в незаконном лишении свободы человека.

Корреспонденту Ufa1 удалось побеседовать с активистом 19-летним Иваном Уреневым, которого задержали в тот день в Салавате. Он рассказал свою версию развития событий.

— В 17:30 к нам пришли сотрудники полиции, когда мы раздавали направления наблюдателям от кандидата Явлинского. Опечатали и изъяли портфели, после нас увезли в отделение полиции. Меня выпустили в 2:30. Протокол задержания не составили, но на моем почтовом ящике нашли листовку о забастовке и завели из-за этого административный протокол по статье 5.12 за незаконную агитацию, — рассказал Иван. — Мы даже не задумывались про облаву, ведь наши действия были законны.

Со слов Ивана, их задержали под предлогом установления личностей. Причем люди в погонах сообщили, что всему предшествовало анонимное сообщение.

— У нас были паспорта, но полицейские пошутили, мол, вдруг поддельные, — рассказал Иван.

Фигурантом административного дела стал только Иван, ведь запрещенную листовку нашли у него одного. Теперь ему грозит штраф от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Известие о том, что двое молодых людей, которых задержали вместе с Иваном, имели проблемы с законом, стало для активиста новостью: для работы штаба эта информация не имела особого значения.

— Штаб открыт для всех желающих, — отметил Уренев.

Оперативно узнать мнение юриста штаба Навального в Башкирии Федора Телина не удалось: правовед закрыл свою страничку в соцсети для незнакомцев, а на электронное письмо не ответил. Как и координатор уфимского штаба Лилия Чанышева.