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Соратника Березовского задушили собачьим поводком
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Подельника Березовского задушили в Лондоне собачьим поводком 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен, друг и деловой партнер олигарха Бориса Березовского Николай Глушков, тело которого обнаружили 12 марта в его доме в Лондоне, был задушен собачьим поводком. Об этом сообщает Independent со ссылкой на следователей.
Патологоанатомы также рассказали, что причиной смерти бизнесмена стало сдавливание шеи. Никаких доказательств связи между убийством Глушкова и покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, которые были отравлены 4 марта в Солсбери, нет. По факту смерти бизнесмена возбуждено дело об убийстве.
О смерти 68-летнего предпринимателя стало известно 13 марта.
В 2017-м предприниматель был заочно приговорен московским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении почти 123 миллионов долларов у «Аэрофлота» в сговоре с Березовским в 1990-х годах. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище.
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