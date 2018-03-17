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СМИ: в Британии задержали ранившего двух человек мужчину
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СМИ: в Британии задержали ранившего двух человек мужчину 

RT на русском 9 часов назад
В Великобритании в Сент-Леонардсе задержан подозреваемый, который выстрелил в беременную женщину и мужчину. Об этом сообщает The Sun. Полицейские задержали стрелявшего спустя два часа после того, как он открыл стрельбу из окон дома в Сент-Леонардсе.
Медики пытаются спасти женщину и её ребёнка.
По словам источников издания, стрельбу открыл бывший сожитель беременной женщины. Вторым пострадавшим оказался её новый любовник.
Ранее полиция британского города Хоршема сообщила о стрельбе в Сент-Леонардсе.
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