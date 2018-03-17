Новосибирский домушник вытаскивал из квартир золото и деньги 

32-летний ранее судимый за совершение аналогичного преступления житель Заельцовского района оказался причастен к совершению квартирной кражи. Это стало известно во время допроса.
Новосибирские полицейские узнали, что 20 декабря 2017 года подозреваемый подобрал отмычки к входной двери квартиры одного из домов по улице Планировочной, и похитил золотые изделия и 11 тысяч рублей. В целом хозяин квартиры лишился 29 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с проникновением в жилище). Сейчас устанавливается, где награбленное — подозреваемый успел сбыть его где-то в Заельцовском районе. Подозреваемый проверяется на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.