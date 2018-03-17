Новосибирский домушник вытаскивал из квартир золото и деньги

32-летний ранее судимый за совершение аналогичного преступления житель Заельцовского района оказался причастен к совершению квартирной кражи. Это стало известно во время допроса.

Новосибирские полицейские узнали, что 20 декабря 2017 года подозреваемый подобрал отмычки к входной двери квартиры одного из домов по улице Планировочной, и похитил золотые изделия и 11 тысяч рублей. В целом хозяин квартиры лишился 29 тысяч рублей.