Новосибирская кассирша украла 50 тысяч 8 марта 

В Международный женский день к новосибирским полицейским пришел директор магазина, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска. В полицию его привела обнаруженная недостача: работники магазина недосчитались пятидесяти тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в совершении кражи подозревается одна из кассиров данного магазина в возрасте 44 лет. Когда женщину задержали, она объяснила, что ей были нужны деньги и поэтому она их взяла.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Расследование по данному факту продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по НСО