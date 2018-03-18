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Новосибирская кассирша украла 50 тысяч 8 марта
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Новосибирская кассирша украла 50 тысяч 8 марта 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Международный женский день к новосибирским полицейским пришел директор магазина, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска. В полицию его привела обнаруженная недостача: работники магазина недосчитались пятидесяти тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что в совершении кражи подозревается одна из кассиров данного магазина в возрасте 44 лет. Когда женщину задержали, она объяснила, что ей были нужны деньги и поэтому она их взяла.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Расследование по данному факту продолжается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по НСО
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