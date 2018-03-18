Новосибирская кассирша украла 50 тысяч 8 марта

В Международный женский день к новосибирским полицейским пришел директор магазина, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска . В полицию его привела обнаруженная недостача: работники магазина недосчитались пятидесяти тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в совершении кражи подозревается одна из кассиров данного магазина в возрасте 44 лет. Когда женщину задержали, она объяснила, что ей были нужны деньги и поэтому она их взяла.