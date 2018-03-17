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В Англии беременную женщину ранили во время стрельбы
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На юге Англии беременную женщину ранили во время стрельбы 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Полиция британского города Хоршем разыскивает вооруженного человека после инцидента со стрельбой близ города Гастингс на юге страны, в результате случившегося ранен один человек.
"Мы получили сообщение о стрельбе в Бексхилл Роуд, Сент-Леонардс. Пожалуйста, не приближайтесь к данной территории и оставайтесь внутри зданий до получения другой информации", — сообщается в микроблоге полиции в Twitter. По словам правоохранителей, инцидент не связан с терроризмом.
Согласно данным газеты Sun, ранения получила беременная женщина, она доставлена в тяжелом состоянии в больницу.
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