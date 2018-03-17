Безработная москвичка незаконно зарегистрировала 15 мигрантов в своей квартире на северо-западе столицы

Сотрудники отдела полиции по столичному району Хорошево-Мневники выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.

«Установлено, что 44-летняя неработающая москвичка в своей квартире, расположенной в одном из домов на ул. Берзарина, организовала фиктивную постановку на учет 15 граждан стран ближнего зарубежья, заведомо зная что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.