Безработная москвичка незаконно зарегистрировала 15 мигрантов в своей квартире на северо-западе столицы 

Сотрудники отдела полиции по столичному району Хорошево-Мневники выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве.
«Установлено, что 44-летняя неработающая москвичка в своей квартире, расположенной в одном из домов на ул. Берзарина, организовала фиктивную постановку на учет 15 граждан стран ближнего зарубежья, заведомо зная что проживать они там не будут», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.