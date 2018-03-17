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В Риме полицейский случайно ранил ехавших на мотороллере женщин
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В Риме полицейский случайно ранил ехавших на мотороллере женщин 

Российская Газета 10 часов назад
Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой итальянским полицейским. Инцидент произошел в пятницу вечером в Риме.
Стражи порядка хотели остановить автомобиль, чтобы проверить документы у водителя, но мужчина не подчинился приказу, а увеличил скорость и попытался задавить карабинеров.
Один из полицейских открыл стрельбу по автомобилю. При этом пуля задела ехавших на мотороллере 49-летнюю женщину и 16-летнюю девушку. Их быстро доставили в больницу. Водителю удалось скрыться, сейчас его ищут, передает ТАСС.
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