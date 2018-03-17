В Риме полицейский случайно ранил ехавших на мотороллере женщин

Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой итальянским полицейским. Инцидент произошел в пятницу вечером в Риме

Стражи порядка хотели остановить автомобиль, чтобы проверить документы у водителя, но мужчина не подчинился приказу, а увеличил скорость и попытался задавить карабинеров.