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Безработный москвич сдавал за еду квартиру для наркопритона
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Безработный москвич сдавал за еду квартиру для наркопритона 

Москва24 14 часов назад
Фото: Москва24
Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на востоке столицы.
Выяснилось, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру на улице Снайперская наркозависимым для потребления запрещенных препаратов. За свою квартиру мужчина получал продукты питания. При осмотре помещения было изъято 15 шприцев с иглами, сообщает Агентство «Москва».
По данному факту возбуждено дело по статье об организации либо содержании притонов. В отношении хозяина квартиры избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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