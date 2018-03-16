Безработный москвич сдавал за еду квартиру для наркопритона

Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире на востоке столицы.

Выяснилось, что неработающий 38-летний москвич предоставлял свою квартиру на улице Снайперская наркозависимым для потребления запрещенных препаратов. За свою квартиру мужчина получал продукты питания. При осмотре помещения было изъято 15 шприцев с иглами, сообщает Агентство «Москва»

По данному факту возбуждено дело по статье об организации либо содержании притонов. В отношении хозяина квартиры избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.