В Эстонии задержан опасный киберпреступник

Департамент полиции и пограничная служба Эстонии задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в масштабных киберпреступлениях. В четверг суд дал санкцию на его арест.

«Полученные данные он сам не собирал, но перепродавал данные о трафике с зараженных компьютеров другим преступникам. Это были, в числе прочего, данные о банковских счетах и пароли, но также и иная деятельность в сети» — сообщила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу.

Мужчина через различные каналы проводил махинации с полученным преступным доходом, чтобы отмыть деньги.