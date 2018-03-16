В Эстонии задержан опасный киберпреступник 

Департамент полиции и пограничная служба Эстонии задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в масштабных киберпреступлениях. В четверг суд дал санкцию на его арест.
«Полученные данные он сам не собирал, но перепродавал данные о трафике с зараженных компьютеров другим преступникам. Это были, в числе прочего, данные о банковских счетах и пароли, но также и иная деятельность в сети» — сообщила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Майри Хейнсалу.
Мужчина через различные каналы проводил махинации с полученным преступным доходом, чтобы отмыть деньги.
Подозреваемый ранее уже неоднократно наказывался за подобные преступления как в Эстонии, так и в других странах, сообщает «Интерфакс».