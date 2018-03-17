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Генпрокуратура обыскала «Новую почту»
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Генпрокуратура обыскала «Новую почту» 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.
«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал он.
В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков в Новой почте. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр.
«Все следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий», — сообщила она.
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