Генпрокуратура обыскала «Новую почту»

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на своей странице в соцсети Facebook.

«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал он.

Генпрокуратуре подтвердили факт обысков в Новой почте. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава Харьков и Днепр.

«Все следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий», — сообщила она.