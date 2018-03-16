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В Нижнем Новгороде суд простил детдомовца, обокравшего помогавшего ему человека
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В Нижнем Новгороде суд простил детдомовца, обокравшего помогавшего ему человека 

Newsroom24 15 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Ленинского района прекратил уголовное преследование 17-летнего нижегородца, который обвинялся в мошенничестве.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Надежда Лимонова.
По данным следствия, преступление произошло в октябре 2017 года, когда 16-летний воспитанник одного из балахнинских детдомов подошел к прохожему на остановке и попросил закурить. Тот сказал, что парню еще рано курить. Они разговорились, и юноша рассказал, что он является воспитанником детдома.
Тогда мужчина привел его к себе домой, где вместе с женой накормили, после чего вместе отправились в торговый центр, где приобрели тому одежду и сотовый телефон. Во время шоппинга парень попросил у мужчины его мобильник, чтобы поиграть на нем в игры.
Потом юноша уехал, чтобы, по его словам навестить своих знакомых, пообещав вернуться попозже. При этом свой телефон мужчина у него забрать забыл.
Подросток отправился на Московский вокзал, где продал средство связи за 800 рублей.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На суде потерпевший простил обокравшего его юношу.
Напомним, детдомовец, укравший у сверстника 900 тысяч рублей, осужден в Нижнем.
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