В Нижнем Новгороде суд простил детдомовца, обокравшего помогавшего ему человека

Суд Ленинского района прекратил уголовное преследование 17-летнего нижегородца, который обвинялся в мошенничестве.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказала старший помощник прокурора Ленинского района Надежда Лимонова.

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2017 года, когда 16-летний воспитанник одного из балахнинских детдомов подошел к прохожему на остановке и попросил закурить. Тот сказал, что парню еще рано курить. Они разговорились, и юноша рассказал, что он является воспитанником детдома.

Тогда мужчина привел его к себе домой, где вместе с женой накормили, после чего вместе отправились в торговый центр, где приобрели тому одежду и сотовый телефон. Во время шоппинга парень попросил у мужчины его мобильник, чтобы поиграть на нем в игры.

Потом юноша уехал, чтобы, по его словам навестить своих знакомых, пообещав вернуться попозже. При этом свой телефон мужчина у него забрать забыл.

Подросток отправился на Московский вокзал, где продал средство связи за 800 рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На суде потерпевший простил обокравшего его юношу.

Напомним, детдомовец, укравший у сверстника 900 тысяч рублей, осужден в Нижнем.