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Пользователи соцсетей помогли задержать насильника в Нижнем Новгороде
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Пользователи соцсетей помогли задержать насильника в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 16 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Ленинского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 22-летнего нижегородца, который обвиняется в изнасиловании случайной 38-летней прохожей.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.
По данным следствия, в одну из ночей августа 2017 года рядом со станицей метро на проспекте Ленина злоумышленник попытался познакомиться с возвращавшейся домой женщиной, но получил отказ. Тогда он схватил жертву за волосы, оттащил в близлежащий двор, где изнасиловал.
Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.
На одной из записей с камер видеонаблюдения, предоставленной полицейскими, нижегородка опознала нападавшего. После этого фотография данного гражданина была размещена в одной из групп в социальной сети, пользователи которой и установили личность подозреваемого.
Насильником оказался мужчина, судимый в несовершеннолетнем возрасте за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он освободился из колонии в апреле 2017 года.
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