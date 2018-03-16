Пользователи соцсетей помогли задержать насильника в Нижнем Новгороде

Суд Ленинского района приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 22-летнего нижегородца, который обвиняется в изнасиловании случайной 38-летней прохожей.

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, в одну из ночей августа 2017 года рядом со станицей метро на проспекте Ленина злоумышленник попытался познакомиться с возвращавшейся домой женщиной, но получил отказ. Тогда он схватил жертву за волосы, оттащил в близлежащий двор, где изнасиловал.

Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

На одной из записей с камер видеонаблюдения, предоставленной полицейскими, нижегородка опознала нападавшего. После этого фотография данного гражданина была размещена в одной из групп в социальной сети, пользователи которой и установили личность подозреваемого.

Насильником оказался мужчина, судимый в несовершеннолетнем возрасте за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он освободился из колонии в апреле 2017 года.