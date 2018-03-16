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На Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за квартиры
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На Урале вынесли приговор по делу об убийстве из-за квартиры 

RT на русском 16 часов назад
На Урале вынесли приговор по делу об убийстве, совершённом из корыстных побуждений, сообщает URA.RU. Отмечается, что житель Магнитогорска получил 16,5 лет строгого режима. Он пытался оспорить решение суда первой инстанции в Верховном суде России, но вердикт оставили без изменений.
Как заявила старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, после отбытия основного срока мужчина в течение полутора лет будет ограничен в свободе. Его обязали отмечаться в полиции.
Убийство было совершено в 2013 году. Жертвой стал коммерческий партнёр жителя Магнитогорска, не желавшего возвращать долг в 1,2 млн рублей за покупку квартиры.
Ранее издание «Юга.ру» сообщало, что в Краснодарском крае раскрыли убийство 12-летней давности.
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