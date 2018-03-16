В Волгограде инспектор ФСИН пытался заработать на «аренде» осужденных

Волгограде сотрудники региональной полиции совместно с представителями УФСБ задержали при получении взятки сотрудника филиала региональной уголовно-исполнительной инспекции ФСИН

Как сообщили РИА34 в региональном СКР, осенью прошлого года к младшему инспектору обратился представитель коммерческой организации с просьбой помочь в заключении договора между фирмой и исправительным учреждением на оказание работ по привлечению рабочих из числа осужденных на строительном объекте.

Договор между УФСИН и бизнесменом был заключен, однако сотрудник уголовно-исправительной инспекции, которого назначили ответственным за организацию работы заключенных, решил дополнительно подзаработать.

— Подследственный потребовал от представителя компании 80 тысяч рублей за ежедневную своевременную доставку семерых осужденных на строительный объект, — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области . — Об этом факте стало известно оперативникам. Находясь в помещении фирмы, инспектор получил от представителя организации незаконное денежное вознаграждение. Взяточника задержали при получении денег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде ареста. Свою вину сотрудник ФСИН полностью признал. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства.