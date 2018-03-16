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У компании в Оренбуржье образовался 6-миллионный долг по налогам
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У компании в Оренбуржье образовался 6-миллионный долг по налогам 

ProOren 17 часов назад
Фото: ProOren
В отношении ООО «Затонное» в Илекском районе проводятся следственные действия по подозрению в сокрытии средств от налогообложения.
Как сообщили в СК РФ по Оренбургской области с октября 2017 по февраль 2018 года руководитель организации, знал об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 14 млн рублей. Одновременно с этим, должностное лицо скрыло денежные средства и имущество предприятия на сумму более 6 млн рублей. Примерно эту же сумму директор предположительно потратил через третьих лиц.
В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность. Расследование уголовного дела продолжается.
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