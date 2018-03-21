В Сочи мужчина требовал с застройщика взятку в размере более 6 млн рублей

По версии следствия, подозреваемый работал в предприятии по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий. Не имея на то полномочий, он предложил одному из местных застройщиков за 6 млн 300 тысяч рублей выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов.

Сотрудники краевого УФСБ в ходе оперативных действия зафиксировали факт передачи злоумышленнику необходимой суммы.

Мужчина задержан, он находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.