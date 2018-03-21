Ещё
В Сочи мужчина требовал с застройщика взятку в размере более 6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи мужчина требовал с застройщика взятку в размере более 6 млн рублей 

Новая Кубань 5 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В отношении 40-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, подозреваемый работал в предприятии по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий. Не имея на то полномочий, он предложил одному из местных застройщиков за 6 млн 300 тысяч рублей выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов.
Сотрудники краевого УФСБ в ходе оперативных действия зафиксировали факт передачи злоумышленнику необходимой суммы.
Мужчина задержан, он находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Новая Кубань: последние новости
Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю пресекли деятельность крупного канала по поставкам синтетических наркотиков В Сочи мужчина требовал с застройщика взятку в размере более 6 млн рублей Отчима погибшей в Сочи 5-летней девочки арестовали на 2 месяца
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ158
Путин занялся «списком Собчак»62
Россия закрыла границу для грузов с Украины134
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России53
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение