В Сочи мужчина требовал с застройщика взятку в размере более 6 млн рублей 

Краснодар. 21 марта — Новая Кубань. В отношении 40-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, подозреваемый работал в предприятии по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий. Не имея на то полномочий, он предложил одному из местных застройщиков за 6 млн 300 тысяч рублей выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов.
Сотрудники краевого УФСБ в ходе оперативных действия зафиксировали факт передачи злоумышленнику необходимой суммы.
Мужчина задержан, он находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.