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В Мурманске «охотники за педофилами», ограбившие норвежца по наводке несовершеннолетней девушки, получили по 7-8 лет колонии
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В Мурманске «охотники за педофилами», ограбившие норвежца по наводке несовершеннолетней девушки, получили по 7-8 лет колонии 

Newsru.com 6 часов назад
Фото: Newsru.com
В Октябрьском районном суде Мурманска вынесли приговор трем соучастникам ограбления иностранца. Жертвой преступников стал гражданин Норвегии, избитый нападавшими по наводке несовершеннолетней россиянки, которая с ним встречалась. После задержания грабители заявили, что «наказали» иностранца за педофилию.
Один из фигурантов получил наказание в виде семи лет лишения свободы. Двое его сообщников приговорены к 7,5 и 8,5 года лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает
ТВ-21. 16 марта осужденных взяли под стражу в зале суда.
Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2017 года молодые люди ворвались в квартиру в Мурманске, в которой проживал гражданин Норвегии. Злоумышленники избили мужчину, а потом похитиил его имущество: телевизор, ноутбук, мобильный телефон, деньги, картины, электронные сигареты общей стоимостью 100 тысяч рублей.
Жертву грабители выбрали неслучайно. С иностранцем по интернету и лично общалась их несовершеннолетняя подруга. На момент этих встреч ее приятели отбывали наказание за другие преступления. Когда они вышли на свободу, девушка рассказала им об иностранном ухажере, пишет
"Комсомольская правда"
После задержания соучастники ограбления заявили, что действовали из «благородных» побуждений и стремились наказать «любителя малолеток». О том, привлекалась ли «наводчица» к ответственности, не сообщается.
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