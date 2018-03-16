86-летняя жительница Перми предотвратила преступление

Бдительность пермской пенсионерки помогла ей не стать жертвой мошенничества.

Как рассказали в краевом МВД, в ноябре прошлого года 86-летней женщине поступил звонок на стационарный телефон. Звонивший мужчина представился внуком и попросил 25 тысяч рублей.

Женщина поняла, что имеет дело с мошенником, не растерялась и обратилась в Орджоникидзевский отдел полиции.

«Причастным к преступлению оказался ранее судимый за грабёж 35-летний житель д. Байболовка. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские призывают жителей к бдительности. Меры предосторожности:

— Проверяйте информацию, полученную по телефону.

— Если на ваш телефон поступил звонок с незнакомого номера и звонящий абонент представляется родственником и просит какую-либо сумму денег, не торопитесь их перечислять. Необходимо связаться с человеком, о котором идет речь или его близкими, коллегами, друзьями и выяснить, действительно ли он нуждается в помощи.

Обо всех противоправных фактах немедленно сообщайте в полицию. Стражи порядка также рекомендуют жителям поговорить с пожилыми родственниками, соседями и близкими людьми преклонного возраста, предупредить их о необходимости соблюдать осторожность и простые правила личной безопасности.