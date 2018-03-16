Ещё
Адвокат из Каменск-Шахтинского получил условный срок за попытку мошенничества на полмиллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат из Каменск-Шахтинского получил условный срок за попытку мошенничества на полмиллиона рублей 

161.ru 18 часов назад
Фото: 161.ru
В Каменском городском суде вынесли приговор адвокату Сергею Кравченко. Его признали виновным в попытке мошенничества в крупном размере.
Мужчина пообещал своему клиенту, что за 500 тысяч рублей он уговорит следователя не заводить на него уголовное дело. Однако предложение адвоката ему пришлось не по душе, и он сообщил о нем в полицию.
— Кравченко задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он получал деньги от своего клиента, — рассказали в прокуратуре по Ростовской области. — Суд назначил предприимчивому адвокату наказание виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
В середине января на полицейского из Таганрога завели дело за попытку мошенничества. Он обратился к родственникам задержанного, солгал им о том, что на их близкого завели уголовное дело, и предложил переквалифицировать его на менее тяжкое. За это сотрудник полиции попросил 150 тысяч рублей.
161.ru: последние новости
Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о самоубийстве донского школьника В Сочи отчим жестоко расправился с пятилетней шахтинкой, пока ее мама рожала другого ребенка Экс-чиновника мэрии Ростова, подозреваемого в коррупции, выслали из Испании в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН131
Сенатор объяснил закрытие Британского совета59
Фанаты с трудом узнали Пугачеву21
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Россия объявила об ответных мерах против Британии464
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение