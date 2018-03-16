Адвокат из Каменск-Шахтинского получил условный срок за попытку мошенничества на полмиллиона рублей 

В Каменском городском суде вынесли приговор адвокату Сергею Кравченко. Его признали виновным в попытке мошенничества в крупном размере.
Мужчина пообещал своему клиенту, что за 500 тысяч рублей он уговорит следователя не заводить на него уголовное дело. Однако предложение адвоката ему пришлось не по душе, и он сообщил о нем в полицию.
— Кравченко задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он получал деньги от своего клиента, — рассказали в прокуратуре по Ростовской области. — Суд назначил предприимчивому адвокату наказание виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 50 тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
В середине января на полицейского из Таганрога завели дело за попытку мошенничества. Он обратился к родственникам задержанного, солгал им о том, что на их близкого завели уголовное дело, и предложил переквалифицировать его на менее тяжкое. За это сотрудник полиции попросил 150 тысяч рублей.