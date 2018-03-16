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Житель Петербурга пытался передать наркотики в Кострому в статуэтке
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Житель Петербурга пытался передать наркотики в Кострому в статуэтке 

360tv.ru 18 часов назад
Сотрудники Костромского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 29‐летнего петербуржца по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Мужчина пытался передать товар в статуэтке. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу ведомства.
При помощи курьерской службы задержанный отправил в Кострому гипсовую статуэтку, внутри которой находилось 100 грамм гашиша. Посылка предназначалась
31-летнему
безработному мужчине. Он оплатил «заказ» и пришел в пункт выдачи на почте. Там его ожидали сотрудники полиции.
Выяснилось, что отправитель уже был замечен ранее в незаконном обороте наркотиков, а также в хищении. В отношении задержанных мужчин завели уголовное дело.
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