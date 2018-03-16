Гражданин Таджикистана пытался убить своего земляка в Санкт‐Петербурге

В Санкт‐Петербурге правоохранительные органы задержали 22‐летнего гражданина Таджикистана по подозрению в покушении на убийство. Мужчина пытался зарезать своего земляка.

15 марта в центре Северной столицы между двумя уроженцами Таджикистана произошла ссора. В какой-то момент один из конфликтующих ударил ножом в грудь своего соотечественника. Раненого мужчину доставили в больницу, нападавшего задержали.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.