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В Прикамье подростки, угрожая ножом женщине, похитили у неё кило конфет
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В Прикамье подростки, угрожая ножом женщине, похитили у неё кило конфет 

АиФ Пермь 18 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Четверо жителей Чердыни осуждены за имущественные преступления. Участникам преступной группы от 15 до 21 года.
Первое преступление группа совершила 14 сентября. 15-летний подросток договорился со старшим приятелем. Вместе они проникли через незапертые двери в квартиру местной жительницы, где похитили имущество и деньги на сумму более 12 тысяч рублей.
Через четыре дня они пошли на новое преступление.
«Днём 18 сентября 2017 года несовершеннолетние зная, что в квартире жительницы Чердыни есть деньги и ценные вещи, а хозяйка квартиры находится дома, решили открыто похитить её имущество», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.
Подростки напали на женщину, которая пыталась закрыть дверь. Один из них нанес ей удар ногой в грудь. Хозяйке дома всё-таки удалось закрыть дверь. Тогда нападавшие нашли на верхней веранде дома монтировку, выломали две доски в стене веранды дома потерпевшей, открыли дверь и проникли внутрь жилища.
Преступники взяли на кухне нож и стали угрожать женщине, требуя деньги. Добычей подростков стали 190 рублей и килограмм конфет.
Приговором суда совершеннолетнему осужденному назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ. Осужденным подросткам 2001 и 2002 года рождения в виде 4 лет и 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 2000 года рождения 4 года лишения свободы условно.
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