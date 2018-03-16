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Пьяного водителя осудят за смертельную аварию в Хабаровском крае
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Пьяного водителя осудят за смертельную аварию в Хабаровском крае 

360tv.ru 18 часов назад
53‐летний житель Хабаровского края предстанет перед судом из‐за того, что стал виновником смертельного ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как написал портал Vostokmedia.com, его машина оказалась на встречной полосе движения и столкнулась с другим автомобилем, водитель которой в результате погиб.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что  53-летний
мужчина потерял управление и выехал на встречную полосу. Там его машина столкнулась с попутным автомобилем. Водитель последнего в результате аварии умер от полученных травм.
За нарушение правил дорожного движения против виновника аварии возбудили уголовное дело. Расследование дела уже завершили и направили документы в суд.
Фигуранту дела грозит тюремное заключение до семи лет. Он ожидает приговора, находясь под подпиской о невыезде.
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