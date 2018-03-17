«Себя вспомните!». Общественность Ноябрьска разошлась во мнении относительно приговора женщине, совратившей подростков

В соцсетях бушуют страсти относительно приговора, который накануне вынесли женщине, совратившей двух подростков.

Напомним, 32-летняя продавщица зоомагазина завела с мальчиками переписку, по которой её и изобличила сестра одного из подростков. По неофициальным данным, в полицию обратились родственники школьников.

В основном, пользователи соцсетей недовольны суровостью приговора, а некоторые даже предлагают выступить с общественной инициативой или петицией в защиту женщины. Однако дальше слов дело пока не зашло.

«Дети это когда не знает что делает, а тут лоси 15 летние отдающие отсчёт своим действием», — пишут комментаторы (здесь и далее в цитатах — авторская орфография и пунктуация).

«Парни опыт искали, как и все подростки в таком возрасте. Если для девушек это не понятно, то всем парням стоит вспомнить свой подростковый период! И не понимаю отцов детей, хотя и сам отец двоих пацанов. Не скажу что это нормально, но сажать за это на четыре года-это перебор!», — восклицают в соцсетях.

Несмотря ни на что, суд вынес приговор с учетом исключительных обстоятельств — наличие у женщины на иждивении мамы и ребенка, а также психического расстройства правонарушительницы. Приговор — четыре года лишения свободы.