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Устроил смертельную аварию: в Шахтах осудят экс-полицейского, по вине которого в ДТП погибла девушка
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Устроил смертельную аварию: в Шахтах осудят экс-полицейского, по вине которого в ДТП погибла девушка 

161.ru 19 часов назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области будут судить бывшего инспектора ДПС. По предварительной информации, 30-летний экс-полицейский устроил смертельное ДТП, в котором погибла 24-летняя пассажирка его автомобиля Надежда.
Трагедия произошла 7 октября прошлого года в района шахтинского поселка Артем. Бывший сотрудник полиции сел за руль своего Opel Astra пьяным. Он не справился с управлением, и его автомобиль выехал на встречку и столкнулся с такси. Удар был настолько сильным, что иномарка превратилась в груду металла. В результате пассажирка Opel получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Она скончалась в реанимации травматологического отделения шахтинской больницы, не приходя в сознание.
— В отношении предполагаемого виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его уже направили в Шахтинский городской суд для рассмотрения, — сообщили в прокуратуре по Ростовской области.
За совершенное преступление мужчина может отправиться в колонию на семь лет с лишением лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
— Если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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