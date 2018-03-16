Устроил смертельную аварию: в Шахтах осудят экс-полицейского, по вине которого в ДТП погибла девушка

Ростовской области будут судить бывшего инспектора ДПС . По предварительной информации, 30-летний экс-полицейский устроил смертельное ДТП, в котором погибла 24-летняя пассажирка его автомобиля Надежда.

Трагедия произошла 7 октября прошлого года в района шахтинского поселка Артем. Бывший сотрудник полиции сел за руль своего Opel Astra пьяным. Он не справился с управлением, и его автомобиль выехал на встречку и столкнулся с такси. Удар был настолько сильным, что иномарка превратилась в груду металла. В результате пассажирка Opel получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Она скончалась в реанимации травматологического отделения шахтинской больницы, не приходя в сознание.

— В отношении предполагаемого виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его уже направили в Шахтинский городской суд для рассмотрения, — сообщили в прокуратуре по Ростовской области.

За совершенное преступление мужчина может отправиться в колонию на семь лет с лишением лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.