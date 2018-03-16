В Киеве задержали подозреваемую в крупном хищении сотрудницу «Укргазбанка»

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости . Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка «Укргазбанк» на сумму 250 миллионов гривен (9,515 миллиона долларов), сообщила в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка «Укргазбанк», — говорится в сообщении пресс-службы.

С этой целью, по версии следствия, она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц. «Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 миллионов гривен незаконно выбыло из-под его ипотеки», — говорится в сообщении ведомства.