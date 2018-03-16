Ещё
В Киеве задержали подозреваемую в крупном хищении сотрудницу «Укргазбанка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве задержали подозреваемую в крупном хищении сотрудницу «Укргазбанка» 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Национальной полицией задержали подозреваемую в завладении средствами государственного банка «Укргазбанк» на сумму 250 миллионов гривен (9,515 миллиона долларов), сообщила в пятницу пресс-служба столичной прокуратуры.
"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка «Укргазбанк», — говорится в сообщении пресс-службы.
С этой целью, по версии следствия, она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц. «Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 миллионов гривен незаконно выбыло из-под его ипотеки», — говорится в сообщении ведомства.
Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве. По ходатайству прокуратуры в отношении судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
РИА Новости: последние новости
СМИ сообщили, что Глушкова могли задушить собачьим поводком На юге Англии беременную женщину ранили во время стрельбы В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии406
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»89
Дайнеко пострадала в страшной аварии21
Стало известно о состоянии дочери Кончаловского36
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение