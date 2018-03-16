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Сотрудники «Вишневского» просят главу СКР помочь в расследовании дела
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Сотрудники «Вишневского» просят главу СКР помочь в расследовании дела 

ProOren 19 часов назад
Сотрудники четырех предприятий Оренбургской области выступили с обращением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в конфликт с надзорными ведомствами. Письмо датировано 15 марта 2018 года. Свои подписи поставили работки селекционно-гибридного центра «Вишневский», фермы «Луговая» и предприятии «Оренбургская хавронья» и «Комбикорма Оренбуржья». Всего документ подписали 428 человек, в том числе директор «Вишневского» Вильдан Муратов, передает ria56.ru.
В письме высказываются опасения, что из-за возбужденного уголовного дела, предприятие может обанкротится, что приведет к гибели более 90 тысяч голов животных и потере рабочих мест. Александра Бастрыкина просят взять расследование дела на личный контроль и не допустить произвола в отношении компаний.
«С момента возбуждения уголовного дела, с сентября 2017 по апрель 2018 года, несмотря на сложную ситуацию вокруг предприятия из-за возбуждения уголовного дела, что пагубно повлияло на деловую репутацию, мы смогли и сможем выплатить более 650 миллионов рублей на уплату кредитов, выданных в рамках господдержки сельского хозяйства без учета текущего содержания, налогов и заработных плат сотрудникам», — гласит текст обращения.
Отмечается также, что предприятие в настоящий момент находится в «сложной стадии инвестиционной фазы развития» и потеря работы для 500 человек станет «маленькой ядерной войной».
Ранее руководство «Вишневского» сообщало, что на предприятие оказывают давление. Якобы руководство компании получает настойчивые сообщения от неких «компетентных» лиц Оренбурга с предложением «замять дело» за долю в уставном капитале СГЦ «Вишневский».
Уголовное дело против предприятия было возбуждено в сентябре прошлого года. По версии следствия, в 2015 — 2016 годах «Вишневский» якобы намеренно завысил стоимость выполненных работ по развитию хозяйства и получил в качестве субсидий из федерального и регионального бюджетов больше необходимых средств. предварительно ущерб оценивается в размере более 50 млн рублей. После возбуждения дела, правоохранительные органы Оренбургской области провели на предприятии обыски и изъяли документацию и электронные носители информации для судебной экспертизы.
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