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Более 20 бутылок с контрафактным алкоголем обнаружили в Санкт‐Петербурге и Ленобласти
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Более 20 бутылок с контрафактным алкоголем обнаружили в Санкт‐Петербурге и Ленобласти 

360tv.ru 19 часов назад
На складах Санкт‐Петербурга и Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили 37 тысяч литров поддельного алкоголя. Об этом сообщили «Невские новости».
В результате рейдов, проведенных в Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Тосненском районах, правоохранители изъяли более 22 тысяч бутылок с поддельным алкоголем. Кроме того, обнаружено более 300 тысяч контрафактных марок, а также производственная линия по розливу спиртосодержащих напитков.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают всех причастных к сбыту нелегального алкоголя. Заведено уголовное дело.
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