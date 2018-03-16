Более 20 бутылок с контрафактным алкоголем обнаружили в Санкт‐Петербурге и Ленобласти

На складах Санкт‐Петербурга и Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили 37 тысяч литров поддельного алкоголя. Об этом сообщили «Невские новости».

В результате рейдов, проведенных в Невском, Фрунзенском, Пушкинском и Тосненском районах, правоохранители изъяли более 22 тысяч бутылок с поддельным алкоголем. Кроме того, обнаружено более 300 тысяч контрафактных марок, а также производственная линия по розливу спиртосодержащих напитков.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают всех причастных к сбыту нелегального алкоголя. Заведено уголовное дело.