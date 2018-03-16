Выпустят ли арестованных застройщиков из-под стражи 

Ряд преступлений в сфере бизнеса будет декриминализован. Поручения о выработке соответствующих предложений дал Владимир Путин. Фото: www.img.ppt.ru В рамках реализации пунктов своего послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Администрации Президента и Верховному Суду подготовить предложения по декриминализации ряда отдельных преступлений в сфере предпринимательства с целью дальнейшей их переквалификации в административные правонарушения. «Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. При этом отмечается, что данное поручение должно быть выполнено не позднее 1 декабря 2018 года. Напомним, что это уже не первое поручение Президента, связанное с облегчением наказания предпринимателей, совершающие экономические преступления. В августе 2017 года портал ЕРЗ информировал о ряде поручений Владимира Путина на эту тему. В частности, Правительству РФ совместно с Верховным судом и Генпрокуратурой было поручено «проработать вопрос о недопущении продления меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия». Кроме того, Генпрокуратуре, СК, ФСБ и МВД РФ было поручено «обеспечить контроль за соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства о запрете применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности», а также контролировать «соблюдение процессуальных сроков в стадии досудебного производства». Отдельные поручения были даны Верховному Суду. Ему поручено усилить судебный надзор за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, ВС обязали представить в Правительство предложения, предусматривающие отказ в удовлетворении ходатайств следственных органов о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в случае если по уголовному делу не предпринимаются активные следственные действия. Все эти предложения напрямую касаются застройщиков, в отношении которых заметна явная активизация правоохранительных органов. Наверняка это связано с установлением прямой ответственности первых лиц субъектов за решение на местах проблем обманутых дольщиков. Фото: www.nepovtorimosti.ru Однако с момента обнародования эти поручений прошло полгода, но, похоже, прямые указания гаранта Конституции по снижению пресса правоохранительных органов по отношению к предпринимателям, совершающим экономические преступления, не выполняются должным образом. За минувшие полгода портал ЕРЗ неоднократно публиковал обзоры уголовных дел, возбужденных против застройщиков за преступления экономического характера. Причем некоторые застройщики, попавшие под уголовное преследование, носят высокое звание «Заслуженный строитель России» (которое, к слову, присваивается Президентом). А в Челябинске арестован застройщик проблемного долевого объекта, дольщикам которого лично звонил Владимир Путин. Между тем сами обманутые дольщики постоянно жалуются на «посадки» девелоперов, справедливо указывая, что «застройщик должен работать над решением проблем достройки комплексов, а не сидеть за решеткой».