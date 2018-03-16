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Житель Чапаевска получил 13 лет колонии за оборот наркотиков в особо крупном размере
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Житель Чапаевска получил 13 лет колонии за оборот наркотиков в особо крупном размере 

ТРК Губерния 20 часов назад
27-летний мужчина наладил сбыт героина и карфентанила посредством сети Интернет.
Суд установил: летом прошлого года житель Чапаевска закупил наркотические средства в целях сбыта. Об этом сообщает прокуратура Самарской области. Мужчина прятал героин и карфентанил у себя дома, а вскоре организовал продажу наркотиков посредством Интернета и мобильного телефона. При «закладке» запрещенного вещества для продажи злоумышленник был задержан. Масса находившегося при нем карфентанила достигала почти 40 грамм.
Наркоторговец сотрудничал со следствием, оказал содействие в привлечении к ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Суд признал мужчину виновным в приобретении, хранении и распространении наркотических средств в крупном и особо крупном размере. В качестве наказания жителю Чапаевска придется провести 13 лет в исправительной колонии особого режима.
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