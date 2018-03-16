Компаньон Березовского Николай Глушков был убит, заподозрил СК РФ 

В России возбуждено уголовное дело по факту убийства в Лондоне компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. О смерти 69-летнего мужчины стало известно 13 марта. Тело обнаружила его дочь в квартире на окраине Лондона. Глушков был в России фигурантом дела о крупном хищении, затем получил убежище в Великобритании. Однако российское гражданство сохранил, уточнил наш посол в Лондоне Александр Яковенко. Пока британское следствие считает смерть мужчины «необъяснимой». Расследование продолжается.