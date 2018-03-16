В Подмосковье задержан обвиняемый в убийстве, находившийся в международном розыске 5 лет

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Следователи задержали 46-летнего гражданина Грузии , находившегося почти пять лет в международном розыске по обвинению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области . В настоящее время он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда", — сообщила Иванова.

По версии следствия, вечером 8 июня 2013 года обвиняемый у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил в грудь ножом своего знакомого 1982 года рождения и скрылся с места происшествия. Вскоре пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемый был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемым является так называемый вор в законе Гога Потийский.