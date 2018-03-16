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В Подмосковье задержан обвиняемый в убийстве, находившийся в международном розыске 5 лет
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В Подмосковье задержан обвиняемый в убийстве, находившийся в международном розыске 5 лет 

ТАСС 18 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи задержали 46-летнего гражданина Грузии, находившегося почти пять лет в международном розыске по обвинению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области. В настоящее время он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда", — сообщила Иванова.
По версии следствия, вечером 8 июня 2013 года обвиняемый у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил в грудь ножом своего знакомого 1982 года рождения и скрылся с места происшествия. Вскоре пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемый был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемым является так называемый вор в законе Гога Потийский.
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