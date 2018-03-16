За сокрытие арестованной машины должница попала под уголовное преследование

Едва не оказалась на скамье подсудимых жительница Бабушкинского района. Она спрятала от судебных приставов арестованную ранее машину.

Изначально женщина задолжала в пользу физического лица 1,6 миллиона рублей. Так как расплачиваться с долгом она не спешила, судебные приставы арестовали принадлежащие ей «Тойоту Камри» и «УАЗ». Транспорт оставили ей на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, если автомобили исчезнут или с ними что-нибудь произойдет.

При очередной проверке приставы обнаружили, что в указанном месте машин нет. В отношении должницы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Испугавшись оказаться за решеткой, автовладелица не только погасила полностью весь долг, но и оплатила исполнительский сбор в 114 тысяч рублей. Суд учел эти обстоятельства и наложил на нее штраф в размере 10 тысяч рублей.