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За сокрытие арестованной машины должница попала под уголовное преследование
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За сокрытие арестованной машины должница попала под уголовное преследование 

Вологда.рф 20 часов назад
Фото: Вологда.рф
Едва не оказалась на скамье подсудимых жительница Бабушкинского района. Она спрятала от судебных приставов арестованную ранее машину.
Изначально женщина задолжала в пользу физического лица 1,6 миллиона рублей. Так как расплачиваться с долгом она не спешила, судебные приставы арестовали принадлежащие ей «Тойоту Камри» и «УАЗ». Транспорт оставили ей на ответственное хранение, предупредив об уголовной ответственности, если автомобили исчезнут или с ними что-нибудь произойдет.
При очередной проверке приставы обнаружили, что в указанном месте машин нет. В отношении должницы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Испугавшись оказаться за решеткой, автовладелица не только погасила полностью весь долг, но и оплатила исполнительский сбор в 114 тысяч рублей. Суд учел эти обстоятельства и наложил на нее штраф в размере 10 тысяч рублей.
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