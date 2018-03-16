Арестован подозреваемый в убийстве прохожего на северо-востоке Москвы

Агрессивный мужчина с ножом напал на незнакомого прохожего. Злоумышленник нанес множество ударов после чего бросил свою жертву — пострадавший скончался на глазах прохожих. Жестокое убийство попало на камеру, установленную на подъезде дома.

Страшный инцидент произошел вечером 8 марта около одного из жилых домов на улице Череповецкая в столичном районе Лианозово.

На кадрах видно, как мужчины сначала дерутся на кулаках, а затем один из них достает нож. Он несколько раз вонзает оружие в тело противника, а затем покидает место преступления. Стоит отметить, драка началась при свидетелях — люди просто прошли мимо. Затем к пострадавшему все-таки подошел молодой человек. но было уже поздно — мужчина умер на его глазах.

"По версии следствия, в ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый нанес множественные удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте", — рассказали в ГСУ РФ по Москве

В данный момент в отношении 44-летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.