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Арестован подозреваемый в убийстве прохожего на северо-востоке Москвы
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Арестован подозреваемый в убийстве прохожего на северо-востоке Москвы 

Вести.Ru 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
Агрессивный мужчина с ножом напал на незнакомого прохожего. Злоумышленник нанес множество ударов после чего бросил свою жертву — пострадавший скончался на глазах прохожих. Жестокое убийство попало на камеру, установленную на подъезде дома.
Страшный инцидент произошел вечером 8 марта около одного из жилых домов на улице Череповецкая в столичном районе Лианозово.
На кадрах видно, как мужчины сначала дерутся на кулаках, а затем один из них достает нож. Он несколько раз вонзает оружие в тело противника, а затем покидает место преступления. Стоит отметить, драка началась при свидетелях — люди просто прошли мимо. Затем к пострадавшему все-таки подошел молодой человек. но было уже поздно — мужчина умер на его глазах.
"По версии следствия, в ходе внезапно возникшего конфликта обвиняемый нанес множественные удары ножом ранее незнакомому 28-летнему мужчине. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте", — рассказали в ГСУ РФ по Москве.
В данный момент в отношении 44-летнего злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
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