Жительница Алапаевска может лишиться свободы за попытку проучить мужа

Жительница Алапаевская может попасть в тюрьму из-за желания проучить мужа. Женщине не понравилось, что в ее отсутствие муж распивал спиртное в компании судимых друзей, об этом сообщает в пятницу, 16 марта, «АиФ-Урал»

На днях в дежурную часть полиции обратилась 48-летняя жительница Алапаевска . Женщина рассказала о том, что у нее якобы украли 4 тысячи рублей и телефон стоимостью 18 тысяч рублей. В разговоре с правоохранителями она поянсила, что пропажу обнаружила после того, как вернулась домой после недельного лечения в больнице. Пока ее не было дома, в гости к ее мужу приходили два брата, которые до этого уже имели судимости за совершение имущественных преступлений. Именно этих мужчин свердловчанка и подозревала в совершенном преступлении.

Однако в ходе начавшегося разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что на самом деле жительница Алапаевска не стала жертвой преступления. Женщина узнала, что, пока она лежала в больнице, ее муж распивал спиртное в сомнительной компании, поэтому решила проучить его, а заодно избавить от дурного влияния ранее судимых братьев, к которым испытывала неприязнь. Для этого она и обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег и телефона, которого у нее на самом деле никогда не было.

Во время повторного опроса женщина дала признательные показания, сменив статус с потерпевшей на подозреваемую. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Свердловчанке грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, это уже не первый случай, когда свердловчане пытаются отомстить кому-то таким нестандартным образом. В конце февраля сотрудники полиции и ФСБ задержали екатеринбуржца, которого подозревают в лжеминировании метро. Мужчина из мести заминировал станцию «Площадь 1905 года».

О том, что на станции метро «Площадь 1905 года» готовится взрыв, в центральном пункте пожарной связи узнали 18 февраля в 17.25. На место незамедлительно выехали силовики. Из метро пришлось эвакуировать 120 пассажиров и 9 сотрудников подземки. Правоохранители обследовали все служебные помещения и территорию рядом со станцией, однако опасных предметов и взрывчатых веществ не нашли. Почти через час работа метро была возобновлена.

Виновным оказался 37-летний ранее судимый за кражу безработный житель Березовского. Мужчина пояснил, что таким образом он пытался отомстить полицейским за то, что они его привлекали к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В отношении мстителя было возбуждено уголовное дело по ст 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчина может провести за решеткой до 5 лет.