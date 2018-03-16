Интересные посылки 

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ТВ-МИГ 20 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
Сотрудники Владимирской колонии №3 пресекли попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН, 14 марта при досмотре бандероли одному из осужденных из Москвы, в тюбиках зубной пасты были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом.
Проведенная экспертиза показала, что в свертках находились наркотические вещества метадон и амфетамин.
Подобный случай произошел и в женской колонии №1 поселка Головино. У сотрудников вызвало подозрение печенье, которое находилось в посылке для одной из осужденных.
Экспертиза показала, что вкусняшка была пропитана наркотическим веществом метадоном. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое грозит отправителям — лишение свободы на срок до 12 лет.
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