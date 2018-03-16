Администратора парфюмерного магазина в Войковском задержали по подозрению в растрате

Сотрудницу магазина, которая подозревается в незаконном присвоении и растрате денежных средств, задержали сотрудники ОМВД по Войковскому району. Об этом сообщил источник в УВД по САО.

— В отдел полиции обратился представитель магазина парфюмерии. Он сообщил, что в торговой точке прошла инвентаризация, которая позволила выявить недостачу денег в размере 10 тысяч рублей, — рассказали в управлении.

Подозреваемая — 33-летняя приезжая из Тульской области , работавшая администратором в магазине. Удалось установить, что она воспользовалась своим служебным положением и присвоила деньги.

Сейчас злоумышленница ждет суда под подпиской о невыезде. Против нее возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». (ог)