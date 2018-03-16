Мошенник украл у многодетной матери 75 тысяч рублей в Якутии

В Мирнинском районе Якутии злоумышленник украл у многодетной женщины 75 тысяч рублей, представившись работником банка. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс‐службу МВД Якутии.

Потерпевшей позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности крупного коммерческого банка и сказал, что ее банковскую карту заблокировали. После этого он попросил продиктовать ему все данные карты и смс-код, который поступит ей на телефон для подтверждения операции. Якобы это необходимо для того, чтобы разблокировать карту.

Женщина поверила мошеннику и выполнила все условия. После этого с ее счета списали 75 тысяч рублей. Проводится проверка.