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Мошенник украл у многодетной матери 75 тысяч рублей в Якутии
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Мошенник украл у многодетной матери 75 тысяч рублей в Якутии 

360tv.ru 20 часов назад
В Мирнинском районе Якутии злоумышленник украл у многодетной женщины 75 тысяч рублей, представившись работником банка. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс‐службу МВД Якутии.
Потерпевшей позвонил молодой человек и представился сотрудником службы безопасности крупного коммерческого банка и сказал, что ее банковскую карту заблокировали. После этого он попросил продиктовать ему все данные карты и  смс-код, который поступит ей на телефон для подтверждения операции. Якобы это необходимо для того, чтобы разблокировать карту.
Женщина поверила мошеннику и выполнила все условия. После этого с ее счета списали 75 тысяч рублей. Проводится проверка.
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