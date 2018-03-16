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Порхович поверил, что победил в лотерее, и лишился 705 тысяч рублей
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Порхович поверил, что победил в лотерее, и лишился 705 тысяч рублей 

АиФ Северо-запад 21 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Житель Порховского района в результате действий мошенников лишился более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Неизвестные злоумышленники ввели в заблуждение пожилого гражданина, сообщив ему о том, что он якобы стал победителем в розыгрыше некоей лотереи. А для получения призовой суммы ему предлагалось осуществить ряд операций и направить на указанный счет денежный перевод.
Подобного рода уловками незнакомцы пользовались не один месяц. В результате потерпевший лишился 705 тысяч рублей. Убедившись, наконец, что он все это время имел дело с мошенниками, мужчина обратился за помощью в полицию.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ОМВД России по Порховскому району выясняются все обстоятельства произошедшего.
А другая жительница Порховского района разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже дома. Вскоре с ней в контакт вошли неизвестные. Они заявили, что готовы приобрести это жилье и хотят внести предоплату. И для этого предложили гражданке осуществить под их контролем некоторые операции. Женщина согласилась. В итоге всех манипуляций злоумышленники завладели ее деньгами в сумме 7500 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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